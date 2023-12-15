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Игрок «Спартака» Денисов: шутки про усы Абаскаля? Самая популярная — про Теда Лассо

Игрок «Спартака» Денисов: шутки про усы Абаскаля? Самая популярная — про Теда Лассо
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал о том, шутили ли в команде над решением главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля сменить имидж, отрастив усы.

«Шутки про усы Абаскаля? Да-да, самая популярная — Тед Лассо. С Черчесовым? Называли «усы надежды», но в меньшей степени», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, испанский специалист изменил свой имидж в минувшем сентябре.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги подопечные Абаскаля набрали 30 очков и на текущий момент занимают пятое место в чемпионате. В последнем туре перед зимней паузой красно-белые обыграли самарские «Крылья Советов» со счётом 3:0. В той встрече голами отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс Перейра.

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