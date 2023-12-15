Клубы из Саудовской Аравии, Бундеслиги, Лиги 1 и Турции заинтересованы в защитнике ЦСКА

Футбольные клубы Саудовской Аравии, немецкой Бундеслиги, французской Лиги 1 и турецкой Суперлиги проявляют интерес к бразильскому защитнику московского ЦСКА Виллиану Роше. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети Х (бывший Twitter).

Ранее нигерийско-турецкий журналист Нвакае Мерейис сообщал об интересе турецкого «Трабзонспора» к футболисту.

В нынешнем сезоне Виллиан Роша принял участие в 22 матчах за ЦСКА во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. Действующий контракт бразильца с армейцами рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, защитник выступает за ЦСКА с 2022 года. По итогам прошлого сезона он вместе с командой завоевал Кубок России. Согласно данным Transfermarkt, стоимость футболиста — € 7 млн.