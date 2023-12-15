«Урава Ред Даймондс» сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале клубного чемпионата мира
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Завершился матч второго раунда клубного чемпионата мира — 2023, в котором встречались мексиканский «Леон» и японский «Урава Ред Даймондс». Команды играли на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» в Джидде (Саудовская Аравия). «Урава Ред Даймондс» одержал победу со счётом 1:0 и вышел в полуфинал турнира.
На 78-й минуте отличился нидерландский нападающий «Урава Ред Даймондс» Алекс Схалк. Ему ассистировал Хосе Канте.
В полуфинале клубного чемпионата мира «Урава Ред Даймондс» сыграет с английским «Манчестер Сити». Встреча состоится во вторник, 19 декабря. Начало игры — в 21:00 по московскому времени. В другом полуфинале бразильский «Флуминенсе» сыграет с победителем пары «Аль-Ахли» (Египет) — «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия).
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