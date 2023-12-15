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«Урава Ред Даймондс» сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале клубного чемпионата мира

«Урава Ред Даймондс» сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале клубного чемпионата мира
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Завершился матч второго раунда клубного чемпионата мира — 2023, в котором встречались мексиканский «Леон» и японский «Урава Ред Даймондс». Команды играли на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» в Джидде (Саудовская Аравия). «Урава Ред Даймондс» одержал победу со счётом 1:0 и вышел в полуфинал турнира.

На 78-й минуте отличился нидерландский нападающий «Урава Ред Даймондс» Алекс Схалк. Ему ассистировал Хосе Канте.

В полуфинале клубного чемпионата мира «Урава Ред Даймондс» сыграет с английским «Манчестер Сити». Встреча состоится во вторник, 19 декабря. Начало игры — в 21:00 по московскому времени. В другом полуфинале бразильский «Флуминенсе» сыграет с победителем пары «Аль-Ахли» (Египет) — «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия).

Клубный чемпионат мира - 2023 . 2-й раунд
15 декабря 2023, пятница. 17:30 МСК
Леон
Леон, Мексика
Окончен
0 : 1
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
0:1 Схалк – 78'    
Удаления: Tesillo – 84' / нет
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