«Кому это пришло в голову?» Актёр и фанат ЦСКА Бурунов — об игре с «Ростовом» в снегопад

Известный российский актёр и болельщик московского ЦСКА Сергей Бурунов поделился мнением о последних результатах красно-синих в чемпионате России.

«Восьмое место ЦСКА в турнирной таблице? Не знаю, что не так. Неплохая игра была с «Краснодаром», совсем не понял игру с «Ростовом» в этот снегопад. Не знаю, кому это пришло в голову», — сказал Бурунов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА проиграл «Краснодару» со счётом 1:0, пропустив гол на последних минутах. В игре 17-го тура российского чемпионата красно-синие обыграли «Ростов» со счётом 2:0. Эта встреча проходила в условиях сильного снегопада. Перед началом игры поле расчищала специальная снегоуборочная техника.