Даниил Денисов: думаю, любой молодой игрок скажет, что хочет уехать в Европу, я тоже

21-летний защитник московского «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о слухах о его переходе во французский «Лилль» и рассказал, что считает, что любой молодой российский футболист хочет уехать в Европу.

«История с «Лиллем»? Я, как и вы все, узнал из слухов. До конкретики не дошло. Хотелось бы когда-нибудь сыграть за «Лилль» или другой европейский клуб. Если бы дошло до конкретики? Да (перешёл бы — Прим. «Чемпионата»).

Слова Березуцкого? Думаю, любой молодой игрок скажет, что хочет уехать в Европу, я тоже. Это другой уровень, хочется попробовать», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, этим летом сообщалось, что «Лилль» предложил за Даниила Денисова € 11 млн.

В ноябре экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны, чтобы действительно добиться высоких результатов.