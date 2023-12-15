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Игрок «Спартака» Денисов: Карпин — харизматичный тренер, который говорит всё, как есть

Игрок «Спартака» Денисов: Карпин — харизматичный тренер, который говорит всё, как есть
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о главном тренере сборной России Валерии Карпине, под руководством которого футболист дебютировал за национальную команду.

«Карпин — харизматичный тренер. Мне нравится его подход, что он говорит прямо, всё как есть», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, 21-летний футболист дебютировал за первую национальную команду России 26 марта 2023 года в товарищеской игре с Ираком. В том матче российская сборная одержала победу со счётом 2:0. Голами отметились полузащитник Алексей Миранчук и крайний нападающий Сергей Пиняев. Сам Денисов провёл на поле все 90 минут.

Также футболист «Спартака» находился в заявке на товарищеский матч с Ираном (1:1), который проходил 23 марта, но остался в запасе.

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