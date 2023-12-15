«Айнтрахт» арендует ван де Бека у «МЮ» с правом выкупа за € 15 млн — Романо

Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек отправится в аренду в немецкий «Айнтрахт» до завершения сезона-2023/2024. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы достигли устного соглашения. Срок аренды будет рассчитан до июня 2024 года с возможностью выкупа за € 15 млн, включая бонусы. Выкуп не носит обязательный характер. Кроме этого, «Айнтрахт» также оплатит саму аренду.

Среди претендентов на приобретение игрока также назывались испанские «Барселона» и «Жирона».

В текущем сезоне 26-летний Донни ван де Бек принял участие в двух матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Полузащитник не отметился результативными действиями.