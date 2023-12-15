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«Сочи» сообщил о назначении Роберта Морено на пост главного тренера

«Сочи» сообщил о назначении Роберта Морено на пост главного тренера
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Испанский специалист Роберт Морено стал новым главным тренером «Сочи». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Последним местом работы испанца была местная «Гранада». Ранее он возглавлял французский «Монако» и работал ассистентом тренера в испанских «Сельте» и «Барселоне», а также в итальянской «Роме». Кроме этого, специалист входил в тренерский штаб сборной Испании и даже руководил командой в роли главного тренера в 10 матчах.

46-летний Роберт Морено является победителем Лиги чемпионов (2014/2015), чемпионом Испании (2014/2015, 2015/2016), обладателем Кубка Испании (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), Суперкубка Испании (2016/2017), Суперкубка Европы (2015/2016) и победителем клубного чемпионата мира (2015/2016).

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 11 очков за 18 матчей.

Турнирная таблица РПЛ
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