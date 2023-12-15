«Сочи» сообщил о назначении Роберта Морено на пост главного тренера

Испанский специалист Роберт Морено стал новым главным тренером «Сочи». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Последним местом работы испанца была местная «Гранада». Ранее он возглавлял французский «Монако» и работал ассистентом тренера в испанских «Сельте» и «Барселоне», а также в итальянской «Роме». Кроме этого, специалист входил в тренерский штаб сборной Испании и даже руководил командой в роли главного тренера в 10 матчах.

46-летний Роберт Морено является победителем Лиги чемпионов (2014/2015), чемпионом Испании (2014/2015, 2015/2016), обладателем Кубка Испании (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), Суперкубка Испании (2016/2017), Суперкубка Европы (2015/2016) и победителем клубного чемпионата мира (2015/2016).

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 11 очков за 18 матчей.