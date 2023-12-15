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«Я расстроен». Кейлор Навас — об отсутствии игровой практики в «ПСЖ»

«Я расстроен». Кейлор Навас — об отсутствии игровой практики в «ПСЖ»
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Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас выразил сожаление в связи с тем, что в нынешнем сезоне он мало играет в составе парижского клуба.

«Не играть в футбол — это то, что расстраивает каждого игрока. Оставаться на высоком футбольном уровне является сложной задачей, ради которой нужно стараться изо всех сил. Это сложная ситуация, но я не могу жаловаться, потому что жалобы — это привилегия», — приводит слова Наваса AS.

Напомним, 37-летний голкипер уступил место в основном составе более молодому Джанлуиджи Доннарумме. В нынешнем сезоне Навас не принял участия ни в одном матче в составе «ПСЖ». Также в минувшем октябре костариканец получил травму поясничного позвонка, из-за которой на текущий момент пропустил 52 дня.

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