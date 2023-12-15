«Очень мотивирован этим новым приключением». Морено — о назначении в «Сочи»

Новый главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал своё назначение.

«Здравствуйте, я Роберт Морено — новый тренер «Сочи». Я очень взволнован и очень мотивирован этим новым приключением. Верю, что вместе мы совершим великие подвиги, и надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле», — сказал Морено в видео, опубликованном в телеграм-канале «Сочи».

Сегодня, 15 декабря, «Сочи» объявил о назначении Роберта Морено на пост главного тренера команды. Последним местом работы 46-летнего специалиста была испанская «Гранада». Ранее Морено входил в тренерский штаб сборной Испании и даже руководил командой в роли главного тренера в 10 матчах.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 11 очков за 18 матчей.