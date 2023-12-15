Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очень мотивирован этим новым приключением». Морено — о назначении в «Сочи»

«Очень мотивирован этим новым приключением». Морено — о назначении в «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал своё назначение.

«Здравствуйте, я Роберт Морено — новый тренер «Сочи». Я очень взволнован и очень мотивирован этим новым приключением. Верю, что вместе мы совершим великие подвиги, и надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле», — сказал Морено в видео, опубликованном в телеграм-канале «Сочи».

Сегодня, 15 декабря, «Сочи» объявил о назначении Роберта Морено на пост главного тренера команды. Последним местом работы 46-летнего специалиста была испанская «Гранада». Ранее Морено входил в тренерский штаб сборной Испании и даже руководил командой в роли главного тренера в 10 матчах.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 11 очков за 18 матчей.

Материалы по теме
Новый тренер «Сочи» — вау! Он вывел Испанию на Евро-2020 и развивал Головина в «Монако»
Новый тренер «Сочи» — вау! Он вывел Испанию на Евро-2020 и развивал Головина в «Монако»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android