В «Зените» заявили о запросе «Интернасьонала» по трансферу Ренана

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о переговорах санкт-петербургского клуба с «Интернасьоналом» относительно перехода защитника сине-бело-голубых Роберта Ренана в бразильский клуб.

«Переговоры с «Интернасьоналом» по переходу Ренана? Поступил запрос, оснований для переговоров нет», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 20-летний защитник может перейти в «Интернасьонал» на правах аренды, рассчитанной на полгода. Также сообщалось, что в ходе переговоров с «Зенитом» насчёт перехода Ренана бразильский клуб не будет использовать факт задолженности сине-бело-голубых перед ним за трансфер нападающего Юри Алберто.