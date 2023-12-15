Жена Карпина опубликовала фотографии с первого дня отпуска

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, в своём телеграм-канале поделилась семейными фотографиями с первого дня отпуска.

На этих фотографиях вы можете увидеть родителей и их дочерей в новогоднем антураже.

Напомним, «Ростов» выйдет из отпуска 10 января. Сразу после новогодних праздников футболисты команды пройдут медицинский осмотр и поедут на сборы в Объединённые Арабские Эмираты. В данный момент ростовчане находятся на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко после 18 проведённых матчей.

Валерий Карпин сыграл свадьбу с Дарьей в июне 2017 года. В сентябре 2018 года в семье появилась первая дочь, а в апреле 2020 года — вторая дочь.