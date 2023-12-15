«Навсегда запомню». Денисов — о словах первого петербургского тренера про «Спартак»

Российский футболист Даниил Денисов рассказал, что его первый тренер в Санкт-Петербурге называл «Спартак» самым величайшим клубом в стране. Денисов перешёл в структуру московского «Спартака» из СШОР «Зенит» в 2019 году. Он дебютировал за красно-белых 3 октября 2021 года в матче 10-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0).

«Тренер школы «Зенита» говорил, что «Спартак» — самый величайший клуб? Его сейчас с нами нет, это великий тренер. Он не совсем был тренером СДЮСШОР, когда он пришёл, мы занимались в маленьком зале, это был а-ля филиал. Поэтому он мне говорил такие вещи в частной беседе. Такие слова были, и я их навсегда запомню. Когда я думал, что классно будет переехать в Москву, даже не думал, что меня могут пригласить в «Спартак», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».