Тренер «Юнайтед» тен Хаг: Хойлунд уже забил пять голов в ЛЧ, а теперь возьмётся за АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поддержал нападающего «красных дьяволов» Расмуса Хойлунда, который в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги не забил ни одного мяча.

«Он забил пять мячей, выступая в Лиге чемпионов, то есть на самом высоком уровне. Это было потрясающее выступление молодого игрока, вы можете заметить, что у него есть потенциал. Я уверен, что теперь он возьмётся за АПЛ и будет забивать здесь. Вижу, как хорошо он работает на тренировках», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.