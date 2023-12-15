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Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне: несмотря на травму, хочу быть лучшим футболистом в мире

Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне: несмотря на травму, хочу быть лучшим футболистом в мире
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32-летний полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал о своих индивидуальных амбициях, связанных с его дальнейшей футбольной карьерой.

«Я хочу быть лучшим. Это желание не иссякает. Я хочу быть лучшим игроком в мире в лучшей команде мира. У меня всё ещё есть для этого мотивация. Даже несмотря на четырёхмесячное отсутствие из-за травмы, я пытаюсь изменить себя как игрока для того, чтобы продолжить выступать на высоком уровне», — приводит слова Де Брёйне City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, за последние два года бельгийский футболист дважды попадал в пятёрку лучших игроков года по версии французского издания France Football. В 2023 году Де Брёйне занял четвёртое место в этом голосовании, а в 2022 году — второе.

С начала августа футболист восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.

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