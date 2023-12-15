Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» близок к продлению контракта с Ругани до 2026 года

«Ювентус» близок к продлению контракта с Ругани до 2026 года
Аудио-версия:
Комментарии

«Ювентус» близок к тому, чтобы пролонгировать трудовое соглашение с защитником Даниэле Ругани (на фото по центру) до 2026 года. Об этом сообщает итальянский журналист Мирко Ди Натале в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в текущем декабре стороны больше не будут проводить встреч, связанных с обсуждением условий нового контракта футболиста. Однако подчёркивается, что обе стороны настроены оптимистично в отношении дальнейшего сотрудничества и вернутся к переговорам в январе 2024 года.

Напомним, действующее трудовое соглашение 29-летнего игрока рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне итальянец принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Игрок «Ювентуса» Ругани согласился на понижение зарплаты ради продления контракта с клубом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android