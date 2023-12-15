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В ФНЛ заявили, что готовы бросить вызов сборной РПЛ

В ФНЛ заявили, что готовы бросить вызов сборной РПЛ
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Заместитель руководителя департамента развития Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Дмитрий Кортава рассказал о желании провести матч с участием сборных Мелбет Первой лиги и Российской Премьер-Лиги.

«Игра со сборной Медиалиги прошла фантастически, все довольны. Мы говорим о следующем шаге. Думаю, готовы бросить вызов нашим коллегам из Российской Премьер‑Лиги. Полностью готовы бросить вызов сборной РПЛ. У них тоже такого никогда не было.

Только представьте команду, в которой играют Гоцук, Бикфалви, Барриос… Красиво же?» — приводит слова Кортавы «Матч ТВ».

Ранее, 1 декабря, сборная ФНЛ разгромила команду Медиалиги. Встреча прошла в Махачкале и завершилась со счётом 4:0. В составе сборной ФНЛ отличились Сердер Сердеров, Эльдар Низамутдинов (дважды) и Дмитрий Шадринцев.

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