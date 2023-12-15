Хави: никто из журналистов не поздравил меня с выходом в плей-офф ЛЧ, все только критикуют

Главный тренер «Барселоны» Хави выразил недовольство тем, какое давление оказывает общественность на каталонский клуб по причине последних неудачных матчей.

«Сейчас мне приходят сообщения, по которым складывается впечатление, что идут похороны, как будто бы умер мой отец или моя мать. Никто из журналистов не поздравил меня с попаданием в Лигу чемпионов. Однако первая цель достигнута, Ла Лига ещё не проиграна, Кубок Испании не упущен. Зачем впадать в депрессию?», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, 10 декабря в матче испанской Примеры «Барселона» проиграла «Жироне» со счётом 4:2. Затем, в матче группового этапа Лиги чемпионов каталонский клуб уступил «Антверпену» со счётом 3:2, однако всё равно вышел в плей-офф этого турнира с первого места. В Ла Лиге после 16 туров «Барселона» заработала 34 очка и занимает третье место.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.