Лайкин: на матче «Мордовии» со «Спартаком» подавал мячи, Боккетти тогда подарил футболку

20-летний полузащитник московского «Спартака» Максим Лайкин, являющийся уроженцем Саранска, поделился мнением о «Мордовия Арене», построенной к чемпионату мира – 2018, и рассказал, как итальянец Сальваторе Боккетти подарил ему футболку красно-белых.

«Кто-нибудь играет сейчас на «Мордовия Арене»? Нет, к сожалению… Ну, играет академия — межрегиональный центр подготовки футболистов. Ещё там матчи Юношеской футбольной лиги проводят. А вообще обидно, что стадион простаивает. Очень хочется, чтобы была своя команда в городе. Вспоминаю, когда «Мордовия» играла в РПЛ, я подавал мячи на матчах. Народ на футбол ходил, была тёплая атмосфера. Это ещё на стадионе «Старт»…

На матче со «Спартаком» тоже подавал мячи. Мне ещё Боккетти подарил футболку после игры. «Мордовия» выиграла 2:1, Сальваторе весь в себе был, быстро снял майку и отдал мне. Потом, когда я уже сам оказался в «Спартаке», подошёл к нему и сказал, что я такой-то и вы мне подарили футболку. Боккетти удивился, повспоминали с ним тот матч», — приводит слова Лайкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Максим Лайкин принял участие в трёх матчах за «Спартак» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.