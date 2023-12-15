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Игрок «Манчестер Юнайтед» Каземиро стал новой трансферной целью «ПСЖ»

Игрок «Манчестер Юнайтед» Каземиро стал новой трансферной целью «ПСЖ»
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Французский «Пари Сен-Жермен» всерьёз рассматривает возможность приобретения опорного полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро. Об этом сообщает испанское издание Sport.es со ссылкой на Le10Sport.

По информации источника, Каземиро и его окружение также изучают возможность перехода в «ПСЖ». Подчёркивается, что решение бразильца о рассмотрении вариантов с уходом из английского клуба обусловлено невыходом «красных дьяволов» в плей-офф Лиги чемпионов, а также осознанием того, что «ПСЖ» способен предложить ему высокую заработную плату.

Напомним, 31-летний бразилец перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2022 года. Действующее трудовое соглашение Каземиро рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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