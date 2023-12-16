Сергей Первушин вошёл в тренерский штаб Дмитрия Пятибратова в «Чайке»

Российский специалист Сергей Первушин пополнил тренерский штаб «Чайки». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что с 53-летним тренером подписан контракт на один год. Ранее, 15 декабря, «Чайка» объявила о назначении на пост главного тренера Дмитрия Пятибратова.

Последним местом работы Сергея Первушина был липецкий «Металлург». Ранее он возглавлял «Кубань» и «Тамбов».

«Приветствуем Сергея Александровича в Стае и желаем ему удачи в тренерской работе!» — написано в заявлении клуба.

«Чайка» завершила первый этап сезона-2023/2024 LEON-Второй лиги на шестом месте в турнирной таблице и сохранила прописку в группе «Золото» дивизиона «А». Команда набрала 23 очка за 18 матчей. Первое место занял «Краснодар-2» (33).