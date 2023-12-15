Глава Европейской Суперлиги: монополия УЕФА на футбол незаконна

Глава Европейской футбольной Суперлиги Бернд Райхарт высказался о грядущем судебном заседании, на котором должно быть принято решение по итогам рассмотрения антимонопольного иска в отношении УЕФА и ФИФА. Само судебное заседание состоится 21 декабря.

«Через несколько дней высший суд Европейского союза вынесет решение по нашему антимонопольному иску против УЕФА и ФИФА. В этом деле по-прежнему существует много путаницы, но фактически происходит то, что УЕФА обладает абсолютной монополией на футбольную арену, и суд должен определить, будет ли эта монополия сохранена или она падёт.

Во всём мире национальные лиги управляются клубами-участниками. Только в Европе клубы не обладают правом голоса. Мы твёрдо верим в суд и законы Европейского союза.

После принятия решения и подтверждения того, что монополия УЕФА незаконна, мы наконец сможем обнародовать результаты более чем годичных переговоров с акционерами различных клубов», — приводит слова Райхарта Mundo Deportivo.

Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Этот проект подвергся массовой критике со стороны УЕФА, футбольных лиг и болельщиков. Почти все клубы-учредители покинули лигу, в проекте остались мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус».