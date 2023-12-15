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«Сочи» подпишет 5-6 новых игроков, столько же футболистов покинут команду

«Сочи» подпишет 5-6 новых игроков, столько же футболистов покинут команду
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«Сочи» проведёт масштабную селекцию для зимнего трансферного окна и текущего положения клуба. Клуб подпишет пять-шесть новых футболистов и с таким же числом игроков расстанется. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

В данный момент «Сочи» находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 11 очков после 18 проведённых матчей.

Напомним, сегодня, 15 декабря, «Сочи» объявил о назначении испанского специалиста Роберта Морено на пост главного тренера команды. 46-летний Морено является победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Испании, трёхкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка Европы и победителем клубного чемпионата мира.

Иван Карпов рассказал о деталях контракта Морено с клубом.

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