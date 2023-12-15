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Хави рассказал, чего больше всего не хватает «Барселоне» после ухода Месси из клуба

Хави рассказал, чего больше всего не хватает «Барселоне» после ухода Месси из клуба
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Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что на текущий момент каталонский клуб обладает сильным проектом, которому не хватает стабильного функционирования.

«Все проекты других команд, которые добивались больших достижений, были стабильными. Мы — проект-победитель. Мы действующие чемпионы Испании. Стабильность! Это то, чего нам не хватает в эпоху после Месси и в период нахождения клуба в очень сложной экономической ситуации», — приводит слова Хави испанское издание Mundo Deportivo.

Напомним, нападающий «Барселоны» Лионель Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. С того момента каталонский клуб стал чемпионом Испании (сезон-2022/2023), а также выиграл Суперкубок Испании (сезон-2022/2023).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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