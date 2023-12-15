Хави рассказал, чего больше всего не хватает «Барселоне» после ухода Месси из клуба

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что на текущий момент каталонский клуб обладает сильным проектом, которому не хватает стабильного функционирования.

«Все проекты других команд, которые добивались больших достижений, были стабильными. Мы — проект-победитель. Мы действующие чемпионы Испании. Стабильность! Это то, чего нам не хватает в эпоху после Месси и в период нахождения клуба в очень сложной экономической ситуации», — приводит слова Хави испанское издание Mundo Deportivo.

Напомним, нападающий «Барселоны» Лионель Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. С того момента каталонский клуб стал чемпионом Испании (сезон-2022/2023), а также выиграл Суперкубок Испании (сезон-2022/2023).

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