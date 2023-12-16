«Слухи не комментируем». Президент «Торпедо» — о возможной продаже клуба

Президент «Торпедо» Ярослав Савин отказался комментировать информацию о возможной продаже московского клуба.

«Когда появится какая‑то официальная информация, она будет объявлена. Слухи от различных источников мы не комментируем», — сказал Савин в эфире «Матч Премьер».

Ранее Metaratings сообщил, что бывший президент украинского клуба «Ворскла» из Полтавы Леонид Соболев заинтересован в покупке «Торпедо» и хочет пригласить Олега Кононова на пост главного тренера.

В данный момент московский клуб находится на восьмой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 27 очков после 20 проведённых матчей. Главным тренером команды является Артём Горлов, утверждённый на этот пост 8 ноября. С 3 октября он был исполняющим обязанности главного тренера после ухода Жозепа Клотета.