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«Слухи не комментируем». Президент «Торпедо» — о возможной продаже клуба

«Слухи не комментируем». Президент «Торпедо» — о возможной продаже клуба
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин отказался комментировать информацию о возможной продаже московского клуба.

«Когда появится какая‑то официальная информация, она будет объявлена. Слухи от различных источников мы не комментируем», — сказал Савин в эфире «Матч Премьер».

Ранее Metaratings сообщил, что бывший президент украинского клуба «Ворскла» из Полтавы Леонид Соболев заинтересован в покупке «Торпедо» и хочет пригласить Олега Кононова на пост главного тренера.

В данный момент московский клуб находится на восьмой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 27 очков после 20 проведённых матчей. Главным тренером команды является Артём Горлов, утверждённый на этот пост 8 ноября. С 3 октября он был исполняющим обязанности главного тренера после ухода Жозепа Клотета.

Турнирная таблица Первой лиги
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