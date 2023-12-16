Voz Populi: Флорентино Перес ведёт переговоры с 50-60 клубами о создании новой Суперлиги

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес на текущий момент находится в стадии переговорного процесса примерно с 50-60 клубами, в ходе которого обсуждается идея о создании новой Европейской Суперлиги, предполагающей наличие трёх дивизионов. Об этом сообщает Voz Populi.

По информации источника, матчи новой версии Европейской Суперлиги будут проводиться в дни игр Лиги чемпионов, а также Лиги Европы и Лиги конференций.

Подчёркивается, что важным моментом для создания нового футбольного турнира в Европе является решение суда Европейского союза о деле по антимонопольному иску против УЕФА и ФИФА. Если суд признает незаконность монополии указанных организаций на футбольные соревнования, то клубы будут обладать возможностью выбора, выступление в каком из турниров является для них более предпочтительным. Само судебное заседание по этому делу состоится 21 декабря текущего года.

Напомним, Перес был одним из лидеров продвижения самого первого формата Европейской Суперлиги, который был представлен весной 2021 года.