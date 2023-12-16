«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Дженоа» в матче Серии А

Завершился матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Итоговый результат — 1:1.

На 28-й минуте счёт открыл нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза. Он реализовал пенальти. В начале второго тайма нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон забил ответный мяч. Ему ассистировал Калеб Экубан.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков после 16 матчей. «Дженоа» находится на 14-й строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (38).