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Тренер «Баварии» Тухель разозлился на журналиста за вопрос о своей возможной отставке

Тренер «Баварии» Тухель разозлился на журналиста за вопрос о своей возможной отставке
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Главному тренеру «Баварии» Томасу Тухелю не понравился вопрос журналиста, который спросил, сможет ли немецкий специалист Себастьян Хёнес, возглавляющий «Штутгарт», успешно заменить его на посту наставника мюнхенского клуба после своей отставки.

«Вы серьёзно думаете, что я буду размышлять здесь о том, кто может стать моим преемником?! Сейчас я руковожу командой, и никто не знает, как долго это продлится. Неважно, что я могу представить на этот счёт. Важно то, как играет «Штутгарт». Чувствуется почерк Хёнеса и его тренерского штаба. Это впечатляет», — приводит слова Тухеля английское издание Daily Mail.

Данный вопрос был задан в преддверии очного матча команд в 15-м туре чемпионата Германии, который состоится завтра, 17 декабря. Игра пройдёт на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 мск.

Германия - Бундеслига . 15-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Штутгарт
Штутгарт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 13 матчей Бундеслиги подопечные Тухеля набрали 32 очка и занимают второе место. После 14 туров туров немецкого чемпионата «Штутгарт» заработал 31 очко и расположился на третьей строчке.

Турнирная таблица Бундеслиги
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