«Монако» без Головина уступило «Лиону», который находится внизу турнирной таблицы Лиги 1

Завершился матч 16-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Лионом». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке. «Лион» одержал победу со счётом 1:0.
Единственный мяч был забит на 85-й минуте, когда бразильский полузащитник «Лиона» Жеффиньо отличился с передачи Эйнсли Мэйтленд-Найлса.
Напомним, российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил этот матч из-за жёлтой карточки, полученной в 14-м туре. Она стала для него третьей за 10 последних игр.
Благодаря этой победе «Лион» поднялся на 16-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, набрав 13 очков в 16 проведённых матчах. «Монако» находится на третьей позиции с 30 очками после аналогичного количества встреч.
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