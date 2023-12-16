Хави высказался о возможном воссоединении Луиса Суареса и Лионеля Месси в «Интер Майами»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Гремио» Луиса Суареса в «Интер Майами».

«Переход Суареса в «Интер Майами»? Официального подтверждения пока нет, верно? Луис и Лео – отличные друзья, они будут рады снова встретиться. Если это произойдёт, в команде будет очень много бывших игроков «Барселоны». Думаю, они смогут преуспеть», – приводит слова Хави Marca.

Суарес перешёл в «Гремио» из уругвайского «Насьоналя» зимой 2023 года в качестве свободного агента. Форвард принял участие в 33 матчах бразильской Серии А, в которых он отметился 17 голами и 11 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.