Главный тренер «Жироны» оценил перспективы команды в текущем сезоне

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне испанской Примеры.

«Сейчас не время говорить, что мы можем выиграть Ла Лигу. Но мы можем претендовать на выход в еврокубки. Через 10 матчей я увижу, есть ли у нас возможность бороться за чемпионство, но мы ещё не достигли последней трети турнира.

Баланс, который существует в первом дивизионе, говорит о том, что, проиграв два-три матча, ты немного опустишься в таблице. При этом мы уверены, что ни «Реал», ни «Барса», ни «Атлетико» не будут часто терять очки.

Чтобы финишировать в топ-4, нам нужно быть настоящими победителями, и это очень сложно. Я не загадываю дальше следующего матча, но у меня есть чувство, что мы будем бороться за выход в еврокубки», — приводит слова Мичела Marca.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.