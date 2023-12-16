Радимов ответил экс-игроку «Зенита» цитатой Антибиотика из «Бандитского Петербурга»

Главный тренер медийного клуба «Чисто Питер» («ЧП») Владислав Радимов ответил на критику команды со стороны бывшего подопечного, 27-летнего нападающего Алексея Гасилина. Форвард в этом году выступал за «ЧП».

Экс-полузащитник сборной России Радимов сопроводил ответ видеофрагментом из сериала «Бандитский Петербург», где персонаж по прозвищу Антибиотик произносит фразу: «Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет».

«Лёша Гасилин тут сказал, что его нахождение в «ЧП» на шкале между реальностью и ожиданиями он оценил на один-два балла из 10. Честно сказать, уникальный случай такого единодушия, потому что наши ожидания от Алексея тоже реализовались примерно на один-два балла. И речь здесь не только и не столько про его вклад на поле, а как раз в те вещи, о которых он говорит как о желаемых — решения в клубе, контент, креатив — уровень его вовлечённости был минимальный.

Он редко появлялся на тренировках, а когда делал это, почему-то активно использовал игроков и тренеров «ЧП» (меня в том числе) для закрытия своих роликов для ЮФЛ, но практически никак не участвовал в насущных делах команды. К сожалению, показалось, что Лёша был просто удовлетворён статусом и, будучи защищённым контрактом, сам к себе снизил требования в части вклада в «ЧП», сосредоточившись на других делах.

Вообще, это удивительное сочетание отсутствия проактивности и претензий на что-то. А самое грустное — неспособность причины своих бед находить в себе. И в этом — весь Гасилин. Любит рассказывать, как провёл успешный сезон в дубле «Шальке», забывая, что ему тогда уже было 20 лет. Беллингем что творит в 20 лет, видели? Да ладно Беллингем, я в РПЛ начал играть в 16, а тут человек в 20 рассказывает, как он здорово играет в четвёртом дивизионе Германии и иногда тренируется с основой!

Другая байка — про погубившую успешную карьеру травму. Лёша, честен будь с людьми, когда в документальных фильмах о себе рассказываешь! К моменту получения травмы ты два года как сидел на скамейке Перми с 0 забитых мячей, и проблемы твои игровые начались задолго до травмы. Да, мои слова могут показаться жёсткими и слишком отрезвляющими, но это, увы, факты.

Иными словами, хочется вспомнить слова персонажа Антибиотика из «Бандитского Петербурга»! И причину того, что у Гасилина настолько низкие ощущения от нахождения в «ЧП», искать нужно в себе, а не в окружающих! Но если вы думаете, что это всё, то нет, сериал «Слово Радимова» только начинается, ждите продолжения!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Гасилин сыграл за первую команду «Зенита» по одному матчу в РПЛ и в Кубке России. Также он провёл в Российской Премьер-Лиге 19 матчей за «Амкар». С 2022 года форвард выступает в медийных командах.