Аллегри прокомментировал ничейный исход матча между «Ювентусом» и «Дженоа»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча чемпионата Италии с «Дженоа» (1:1).

«Обыграть «Дженоа» – непростая задача. Я доволен нашей игрой и результатом. Команда хорошо показала себя, но я сказал ребятам, что нам нужно быть более эффективными – особенно в тех ситуациях, когда требуется «убить» игру. Нам необходимо действовать хладнокровнее и конкретнее. Но мы добыли важное очко, я предпочитаю сохранять позитивный настрой», – приводит слова Аллегри DAZN.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков после 16 матчей. «Дженоа» находится на 14-й строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (38).