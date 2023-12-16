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Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу высказался о победе над «Ноттингемом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу высказался о победе над «Ноттингемом»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал результат матча чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (2:0).

«Трудная игра. Всё, что вы получаете, необходимо заслужить. Ришарлисон – настоящий монстр. Я доволен тем, что он показывает на тренировках, и я был уверен, что он сможет выполнить свою работу на поле.

Красные карточки? Игроки не хотят пропускать матчи, но это тонкая грань между предельной самоотдачей и чрезмерной агрессией. Нам нельзя продолжать в том же духе», – приводит слова Постекоглу BBC.

«Тоттенхэм Хотспур» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка за 17 матчей. «Ноттингем Форест» находится на 16-й строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (37).

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