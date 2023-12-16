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Названа лучшая команда РПЛ по точности ударов

Названа лучшая команда РПЛ по точности ударов
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Самарские «Крылья Советов» являются лидером Мир Российской Премьер-Лиги по точности ударов по итогам прошедших перед зимней паузой 18 туров соревнования, сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Самарская команда нанесла 204 удара по воротам (11-й результат в лиге), 97 из них были в створ (2-й результат в лиге).

Таким образом, точность ударов «Крыльев Советов» составила 48%, что является лучшим результатом в первой части сезона РПЛ.

Самарский клуб занимает шестое место в чемпионате России с 29 очками. На счету подопечных Игоря Осинькина восемь побед, пять ничьих и пять поражений. «Крылья Советов» забили больше всех голов в РПЛ — 36. По пропущенным мячам (27) только четыре команды в лиге («Оренбург», «Урал», «Ростов», «Сочи») имеют показатель хуже.

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