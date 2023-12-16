В «Енисее» прокомментировали информацию о переходе в статус фарм-клуба

Новый спортивный директор «Енисея» Михаил Комков прокомментировал сведения о том, что команда станет фарм-клубом одного из клубов РПЛ, а также слухи о массовом уходе игроков.

«Скажу откровенно, стратегия «слух-менеджмента» нынешнему руководству клуба не близка. Во взглядах на «откровения» и «инсайды» мы единогласны: понимаем, что комментировать слухи — дело неблагодарное. Однако если «эксклюзивная информация» волнует и вводит в заблуждение болельщиков, а также людей неравнодушных и сопереживающих клубу, то считаю нужным сделать исключение.

Итак, «массового исхода» в команде не предвидится, по крайней мере, сейчас к этому нет никаких предпосылок: никто из футболистов и их представителей намерений и желаний об уходе или переходе в другие клубы не транслировал, кроме того, предложений, соответствующих игровому уровню футболистов и выгодных клубу, пока не поступало.

Фарм-клуб? «Енисей» всегда был частью большого края, самобытного, многогранного, а главное — самостоятельного и независимого. Футбольный клуб старался всегда соответствовать этим принципам, которым, уверен, он и в будущем не изменит», — приводит слова Комкова официальная страница «Енисея» в соцсети VK.

«Енисей» занимает 10-е место в Первой лиге с 24 очками после 20 туров.