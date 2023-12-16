Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале» приняли решение по будущему Луки Модрича

В «Реале» приняли решение по будущему Луки Модрича
Комментарии

Полузащитник «Реала» Лука Модрич покинет испанскую команду по окончании сезона-2023/2024.

Как сообщает испанское издание Sport, у игрока заканчивается контракт, а руководство мадридского клуба приняло решение не предлагать новое соглашение хорватскому футболисту.

Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В текущем сезоне полузащитник отыграл 18 матчей за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых записал на свой счёт две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

«Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды Карло Анчелотти 39 очков в 16 матчах.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
17-летний будущий игрок «Реала» Эндрик подорожал на € 20 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android