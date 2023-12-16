В «Реале» приняли решение по будущему Луки Модрича

Полузащитник «Реала» Лука Модрич покинет испанскую команду по окончании сезона-2023/2024.

Как сообщает испанское издание Sport, у игрока заканчивается контракт, а руководство мадридского клуба приняло решение не предлагать новое соглашение хорватскому футболисту.

Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В текущем сезоне полузащитник отыграл 18 матчей за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых записал на свой счёт две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

«Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды Карло Анчелотти 39 очков в 16 матчах.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.