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Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс. Следующий домашний матч «быков» — в 19 туре РПЛ

Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс. Следующий домашний матч «быков» — в 19 туре РПЛ
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Самолет Superjet 100 авиакомпании «Азимут», вылетевший из Минеральных Вод, совершил посадку в аэропорту Краснодара. Это первый рейс, прибывший в аэропорт с 24 февраля 2022 года.

Согласно сообщению Росавиации, «Азимут» совершил тестовый рейс, который «позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов»

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев заявлял, что аэропорт Краснодара может быть открыт после тестового полета 15 декабря.

Напомним, следующий домашний матч «Краснодар» проведёт сращу после возобновления РПЛ. В рамках 19-го тура «быки» примут казанский «Рубин». На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

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