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Тренер «Шахтёра»: победы в Лиге чемпионов – очередное напоминание миру об Украине

Тренер «Шахтёра»: победы в Лиге чемпионов – очередное напоминание миру об Украине
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Главный тренер «Шахтёра» Марино Пушич высказался о важности результатов и побед клуба на международной арене, в частности — в Лиге чемпионов.

«Мы многое говорим об Украине, о нынешней ситуации, о том, как можно оказать поддержку. Это тоже было частью нашей мотивации.

Победы в Лиге чемпионов – это очередное напоминание миру об Украине», – цитирует тренера ua.tribuna.com.

Напомним, «Шахтёр» не смог пройти в плей-офф Лиги чемпионов после поражения в матче заключительного тура группового этапа турнира с «Порту». Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Таким образом, украинский клуб выступит в 1/16 финала Лиги Европы.

Пушич возглавил «Шахтёр» в нынешнем сезоне.

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