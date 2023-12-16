AS: украинец Лунин станет основным вратарем «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сделал выбор между вратарями Кепой Аррисбалагой и Андреем Луниным в пользу украинца, сообщает AS.

Ранее Анчелотти считал, что в отсутствие травмированного Тибо Куртуа основным должен быть Кепа. Но, по данным источника, итальянец изменил своё решение. Поворотным моментом стал матч Ла Лиги с «Бетисом» (1:1), в котором сыграл Андрей.

Сообщается, что тренер не видит причин возвращать Лунина на скамейку запасных, потому что украинец стал сильнее. Он имеет лучший процент отражённых ударов, чем Кепа (86 против 77) и чаще выручал команду в сложных ситуациях, что привлекало внимание. Игра украинского вратаря стала увереннее, чем в прошлом сезоне.

Лунин в текущем сезоне провёл восемь матчей, в которых пропустил пять мячей и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.