Генич: по настроению Клаудиньо видно, что его задолбало играть за «Зенит»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о выступлении полузащитника «Зенита» Клаудиньо и других легионеров клуба.

«Легионеры не хотят оставаться, потому что нет еврокубков. Очень сложная логистическая история – колумбийцам из-за сборной предстоит быть в дороге более 30 часов. Латиноамериканцы хотят уехать туда, где побольше тепла, платили бы столько же денег и не надо было столько выкладываться эмоционально. Здесь они играют вполноги.

На таких игроков, как Клаудиньо, спрос был и будет. Его агент в СМИ может манипулировать, но по его настроению видно, что его задолбало играть за «Зенит». Мы видели, когда Клаудиньо хорош, а когда он играет с ленцой. Больше матчей в этом сезоне он провёл с ленцой, как и Вендел.

Сейчас «Зенит» не только должен думать, как усилиться, но и как не потерять тех, кто есть. Вбросы от агентов сейчас неслучайные, имеют под собой почву, даже несмотря на контракты. В России они получают столько, сколько вряд ли смогли бы получать в Европе даже с учётом налогов. Бразильцы всегда очень подвержены мнению жены, семьи и друзей. Если действительно устали от холодов и с логистикой проблемы, то вполне допускаю, что у «Зенита» будут проблемы в том, чтобы удержать своих легионеров», — цитирует Генича Metaratings.

Напомним, ранее сразу нескольких легионеров «Зенита» слухи отправляли в другие клубы. Речь шла о Венделе, Клаудиньо и Ренане.