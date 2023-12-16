Игрок «Аль-Ахли» Фирмино может перейти в другой саудовский клуб в январе 2024 года

Нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино может быть отдан в аренду другим клубам из чемпионата Саудовской Аравии в грядущем январе. Об этом сообщает британский журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, основными претендентами на подписание 32-летнего футболиста являются «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттифак».

Напомним, Фирмино перешёл в «Аль-Ахли» из «Ливерпуля» минувшим летом. За этот период бразильский футболист принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Фирмино рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.