Микель Артета высказался о том, что он избежал наказания от FA

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал встречу с представителями Футбольной ассоциации Англии (FA) с целью обсуждения своих слов в адрес судей, обслуживавших матч с «Ньюкаслом» (0:1). Специалист избежал наказания.

«Так и должно быть. Это был действительно хороший процесс, который дал им возможность объяснить, что они чувствовали, мне тоже, что я чувствовал, и причины, стоящие за этим. В результате мне не предъявлено обвинение, но я думаю, что мы должны подвести черту и поискать, как мы можем быть гораздо более конструктивными, извлечь из этого уроки и двигаться вперёд.

Честно говоря, я почувствовал большое сочувствие, когда объяснил, что иногда, будучи тренерами, мы испытываем давление и насколько важны детали для нашей работы, потому что мне очень нравится то, что я делаю, и я хочу продолжать это делать. Реальность в прошлом году была такова, что 14 тренеров потеряли свои должности, что просто невероятно. Мы зависим от результатов, вот и всё. Когда результат в конце так важен, я по-настоящему взволнован. Сейчас никто не вспомнит, что происходило три недели назад, когда ты проиграл игру, ведь ты проиграл ещё одну по другой причине. Я думаю, что это был действительно хороший процесс», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».