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Микель Артета прокомментировал назначение женщины-судьи на матч АПЛ

Микель Артета прокомментировал назначение женщины-судьи на матч АПЛ
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал назначение арбитра Ребекки Уэлч на матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Бёрнли». Встреча состоится 23 декабря. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

«Я думаю, это отличная новость. Я желаю Ребекке всего наилучшего в этом новом опыте. Я думаю, отзывы будут действительно положительными. То, что происходит в женском футболе, и то разнообразие, которое у нас сейчас есть, невероятно позитивно для лиги. Это то, что было необходимо», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, после этого матча 40-летняя Ребекка Уэлч станет первой женщиной, отработавшей в качестве главного арбитра в чемпионате Англии.

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