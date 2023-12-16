«Это непростое решение». Тренер «Сити» Гвардиола — о продаже Филлипса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о том, что опорный полузащитник «горожан» Калвин Филлипс покинет английский клуб в период зимнего трансферного окна.

«Каждый знает, в каком положении он пребывает. Мы находимся в диалоге. Мы поговорим о трансферных делах в январе, но это непростое решение», — приводит слова Гвардиолы итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Филлипс заявил, что рассмотрит вариант с уходом из «Манчестер Сити» в случае, если он не начнёт получать игровое время. После этого появились слухи, что в приобретении англичанина заинтересованы «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. В общей сложности Филлипс провёл на поле 306 минут.