Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета: «Брайтон» наверняка сильно осложнит нам жизнь

Тренер «Арсенала» Артета: «Брайтон» наверняка сильно осложнит нам жизнь
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче 17-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном». Встреча состоится завтра, 17 декабря. Начало игры — в 17:00 мск.

«Мы постараемся показать всё, что в наших силах. Мы любим побеждать, и команда отчаянно пытается сделать всё возможное, чтобы выигрывать матчи. Мы показали это против «Астон Виллы», когда, на мой взгляд, мы были лучшей командой и должны были выиграть матч. Попробуем ещё раз против «Брайтона», который наверняка сильно осложнит нам жизнь.

У них действительно хорошая команда. В прошлом году мы контролировали ход матча, но пропустили гол, а затем игра полностью развалилась. Однако мы боролись, особенно в последние 15 минут игры, поэтому необходимо играть лучше и быть очень эффективными, что является ключевым в матче с ними.

Я думаю, что они вышли на другой уровень и были действительно успешны, играя в еврокубках. Вы видели накануне, что они сделали. Они добились этого после продажи игроков, после множества травм, так что здесь огромная заслуга игроков, Роберто Де Дзерби и тренерского штаба. Всё это действительно впечатляет», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Материалы по теме
Артета избежал наказания за высказывание в адрес арбитров после игры с «Ньюкаслом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android