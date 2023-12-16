Тренер «Арсенала» Артета: «Брайтон» наверняка сильно осложнит нам жизнь

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче 17-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном». Встреча состоится завтра, 17 декабря. Начало игры — в 17:00 мск.

«Мы постараемся показать всё, что в наших силах. Мы любим побеждать, и команда отчаянно пытается сделать всё возможное, чтобы выигрывать матчи. Мы показали это против «Астон Виллы», когда, на мой взгляд, мы были лучшей командой и должны были выиграть матч. Попробуем ещё раз против «Брайтона», который наверняка сильно осложнит нам жизнь.

У них действительно хорошая команда. В прошлом году мы контролировали ход матча, но пропустили гол, а затем игра полностью развалилась. Однако мы боролись, особенно в последние 15 минут игры, поэтому необходимо играть лучше и быть очень эффективными, что является ключевым в матче с ними.

Я думаю, что они вышли на другой уровень и были действительно успешны, играя в еврокубках. Вы видели накануне, что они сделали. Они добились этого после продажи игроков, после множества травм, так что здесь огромная заслуга игроков, Роберто Де Дзерби и тренерского штаба. Всё это действительно впечатляет», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».