«Барселона» готова продать Левандовского ради покупки полузащитника «Ньюкасла»

В «Барселоне» рассматривают вариант с летней продажей нападающего команды Роберта Левандовского, имеющего самую большую зарплату в клубе, с целью высвобождения дополнительных средств, с помощью которых сине-гранатовые смогли бы подписать несколько других футболистов. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, главной целью каталонского клуба на летнее трансферное окно является полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс, который также крайне заинтересован в переходе в «Барселону». Подчёркивается, что бразильский футболист недоволен результатами «сорок» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, где они не смогли выйти из группы, а также опасается, что команда не сможет квалифицироваться в этот турнир по итогам нынешнего сезона АПЛ.

Напомним, ранее в СМИ уже появлялась информация об интересе «Барселоны» к Гимарайнсу.

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