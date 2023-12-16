Микель Артета: то, чего Де Дзерби достиг в Премьер-лиге, впечатляет

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о наставнике «Брайтона» Роберто Де Дзерби в преддверии матча 17-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится завтра, 17 декабря. Начало игры — в 17:00 мск.

«Я знаю его и несколько раз разговаривал с ним на разные темы. Я следил за его карьерой с тех пор, как он был в «Сассуоло», до того, как он переехал работать в чемпионате Украины. Очень впечатляет то, что он сделал, то, как играют его команды, и то, чего он достиг в Премьер-лиге.

У него похожая страсть к игре? Мы живём игрой так, как мы её чувствуем. Когда я был игроком, это было очень похоже. У каждого свой способ бытия, общения. Я думаю, что это здорово. Пока мы искренни, это здорово», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».