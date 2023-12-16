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Матч звёзд Кубка России: во сколько начнётся, где смотреть прямую трансляцию

Матч звёзд Кубка России: во сколько начнётся, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 16 декабря, состоится Матч звёзд Фонбет Кубка России между командами Пути РПЛ и Пути регионов. Это мероприятие пройдёт на стадионе «Лайв Арена» в Новоивановском (Московская область). В качестве главного судьи встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Старт программы — в 14:00 мск. Сам матч начнётся в 16:00 мск.

В прямом эфире мероприятие покажут телеканалы «Матч Премьер» и «Матч ТВ». «Матч Премьер» начнёт трансляцию в 14:55 мск, «Матч ТВ» — на один час позже.

Матч Звёзд Fonbet Кубка России . Матч Звёзд Fonbet Кубка России
16 декабря 2023, суббота. 16:00 МСК
Команда пути РПЛ
Не начался
Команда пути регионов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча пройдёт в формате 5х5. Размер площадки — 40х25 метров. Будет сыграно два тайма по 20 минут. Помимо самой игры, зрителей ждут челленджи под названиями «В цель», «Пинбол» и «Кипербатл».

Мероприятие посетят такие известные личности, как актёр Олег Тактаров, боец Джефф Монсон, фигуристка Евгения Медведева и другие.

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