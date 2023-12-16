Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Матч звёзд Кубка России: во сколько начнётся, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 16 декабря, состоится Матч звёзд Фонбет Кубка России между командами Пути РПЛ и Пути регионов. Это мероприятие пройдёт на стадионе «Лайв Арена» в Новоивановском (Московская область). В качестве главного судьи встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Старт программы — в 14:00 мск. Сам матч начнётся в 16:00 мск.

В прямом эфире мероприятие покажут телеканалы «Матч Премьер» и «Матч ТВ». «Матч Премьер» начнёт трансляцию в 14:55 мск, «Матч ТВ» — на один час позже.

Матч Звёзд Fonbet Кубка России . Матч Звёзд Fonbet Кубка России Матч Звёзд Fonbet Кубка России . Матч Звёзд Fonbet Кубка России 16 декабря 2023, суббота. 16:00 МСК Команда пути РПЛ Не начался Команда пути регионов Кто победит в основное время? П1 X П2

Встреча пройдёт в формате 5х5. Размер площадки — 40х25 метров. Будет сыграно два тайма по 20 минут. Помимо самой игры, зрителей ждут челленджи под названиями «В цель», «Пинбол» и «Кипербатл».

Мероприятие посетят такие известные личности, как актёр Олег Тактаров, боец Джефф Монсон, фигуристка Евгения Медведева и другие.