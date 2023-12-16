Матч-агент ФИФА: не все сербские клубы отменили игры с российскими командами

Президент компании «Спортлэнд Тур», матч-агент ФИФА Ирина Полянская прокомментировала массовый отказ сербских клубов от сборов в Турции.

«Действительно, сербские клубы отменяют сборы в Турции, но не все. Насколько я знаю, в первую очередь это касается команд, полностью или частично финансируемых государством, таких как «Црвена Звезда», «Партизан». У наших клиентов из-за этого сорвались три запланированных спарринга: у «Алании» — две игры с клубом «Младост», а у дубля «Локомотива» — со «Спартаком» из Суботицы.

В то же время в графике «Крыльев Советов» до сих пор стоят матчи с «Вождовацем» и «Радничками». В этих клубах нас заверили, что всё в силе: сборы оплачены и команды собираются в Турцию. У «Рубина», насколько я знаю, запланирована встреча с «Напредаком», — сообщила Полянская корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.